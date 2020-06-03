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أوناجم يثير الخلاف في الزمالك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:59 ص
أوناجم
أوناجم
محمد جمال

يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وكان الزمالك قد ارتبط اسمه بالتعاقد مع لاعب أول أغسطس الأنجولي أري بابل بجانب التعاقد مع حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

 

وكشفت تقارير صحفية اليوم عن دراسة الزمالك رحيل كل من المغربي محمد أوناجم وكابونجو كاسونجو عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة للتعاقد مع بابل والمثلوثي.

 

وأكدت تقارير صحفية أن باتريس كارتيرون يرفض رحيل أوناجم خاصة أنه من العناصر الأساسية للفريق المتوج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي خلال شهر فبراير الماضي.

 

 

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