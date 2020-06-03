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ليال عبود تبدع في الغناء للشحرورة صباح

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:02 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

فاجأت الفنانة اللبنانية ​ليال عبود​ بنشرها لمقطع فيديو لها وهي تغني اغنية "​لا لا يا بلد الحبايب لا​"، للشحرورة الراحلة صباح، وذلك على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور انستجرام.

وعلّقت ليال على الفيديو قائلة: "صباح الشحرورة الصبوحة، لا لا يا بلد الحبايب لا، تهاركم سعيد".

الجدير ذكره ان ليال عبود قد تفاجأت منذ فترة بعدما تلقت مؤخرا كمية كبيرة من باقات الورود أمام باب منزلها الجديد في العاصمة بيروت.

و قد تبين بعد ذلك ان مجموعة من المعجبات والمعجبين قرروا معايدتها بعيد ميلادها على طريقتهم الخاصة.

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