لتجنب وقوع حوادث.. المرور تقدم نصائح مهمة للمواطنين

نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.





وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية، يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور، عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.





كما طالبت أيضا قائدي السيارات بعدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.





وشددت على أنه في حالة وجود أي أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.





حالة الطقس اليوم

في سياق آخر، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.



