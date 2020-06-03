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مكسيم خليل يوجه رسالة شديدة اللهجة: "لا للعنصرية"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

كشف الممثل السوري ​مكسيم خليل،​ النقاب عن موقفه من اتباع سياسة ​العنصرية​ والتعامل بها، بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد موجهًا رسالة شديدة اللهجة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وعلق قائلًا: "لا للعنصرية اياً كانت وكيفما كانت وأينما كانت .. لا الوان ..لا اعراق ..لا جنسيات .. .. تعلو فوق الانسانية..التي لا تتجزأ".

ولاقى هذا المنشور تأييدا واسعا من قبل المتابعين، في ظل ما تشهده الولايات المتحدة الأميركية من تظاهرات ضد العنصرية ونظام دونالد ترامب.

يذكر أن مكسيم خليل شارك مؤخرا في مسلسل "أولاد آدم" الى جانب ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة، إخراج الليث حجو، كتابة رامي كوسا وإنتاج شركة "إيغل فيلمز".

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