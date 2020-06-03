وصلة غزل بين نوال الزغبي وماجي بو غصن عبر تويتر

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وجهت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن رسالة حب وتقدير للنجمة الذهبية نوال الزغبي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر.



وعلقت ماجي قائلة: "نوال الزغبي انتِ ملكة على الشاشة وبرّاتا.. كل ما تطلي بتعملي فرق.. بحبك من قلبي وشكراً دايماً عكلامك الحلو يا صديقتي القمر.



ومن جانبها، ردت نوال الزغبي على تغريدة صديقتها ماجي قائلة "انت الحب كله".



وشاركت ماجي خلال الماراثون الرمضاني المنصرم في بطولة مسلسل أولاد آدم وحققت نجاحات كبيرة بعدما غيرت جلدها الدرامي.



من جانب آخر، حققت أغنية “إتحاربت” لنوال الزغبي، تتر مسلسل سلطانة المعز ، للنجمة غادة عبد الرازق، نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بنوال الزغبي، على “يوتيوب”.



وتقول كلمات الأغنية :”اتحاربت أنا وإتكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا ؟؟؟ .. الحياه مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا إختفى”.



اتحاربت” غناء نوال الزغبي، وكلمات تامر حسين، والحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر احمد ابراهيم، وصولو جيتار مصطفى اصلان.





