نوال الزغبي تتصدر تريند تويتر لبنان

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تصدرت النجمة الذهبية نوال الزغبي المركز الأول لقوائم تريند لبنان وذلك عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.



وجاء ذلك بعدما حلت نوال ضيفة مع الإعلامي محمد قيس عبر برنامجه ضحك ولعب وجد عبر فضائية mtv اللبنانية، وذلك مساء أمس الثلاثاء.



من جانب آخر، حققت أغنية “إتحاربت” لنوال الزغبي، تتر مسلسل سلطانة المعز ، للنجمة غادة عبد الرازق، نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بنوال الزغبي، على “يوتيوب”.





وتقول كلمات الأغنية :”اتحاربت أنا وإتكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا ؟؟؟ .. الحياه مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا إختفى”.





اتحاربت” غناء نوال الزغبي، وكلمات تامر حسين، والحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر احمد ابراهيم، وصولو جيتار مصطفى اصلان.





