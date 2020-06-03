شتيجن يثير الشكوك حول استمراره مع برشلونة









علق الحارس الدولي الألماني تير شتيجن لاعب نادي برشلونة الاسباني علي تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني والذي توقف بعد أزمة كورونا الأخيرة في العالم.





وقال شتيجن في تصريحات صحفية:"بدأنا بالمحادثات مع الإدارة حول تجديد العقد ثم أتت الأزمة هذا ليس الوقت المُناسب للحديث عن العقود أشعر بالرضا في برشلونة وعائلتي سعيدة هُنا لا تعرف ما سيحدث في غضون بضع سنوات".





وأضاف حارس برشلونة:"‏ قبل بداية التدريبات تم فحصنا بعدما ظهرت النتائج تمكنا من التدريب مع مجموعة من 4 أشخاص مع الإلتزام بالمسافات ظل الأمر كذلك لـ7 أو 10 أيام ثم سُمح لنا بالتدريب مع 10 أشخاص في كل مجموعة حتي فتحت التدريبات الجماعية".



