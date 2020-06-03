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رسالة كلوب لجماهير ليفربول قبل عودة الدوري الإنجليزي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:26 ص
كلوب
كلوب
علي ماهر حلمي


وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي رسالة لجماهير الريدز قبل عودة منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الشهر.

وقال كلوب:"‏يمكنني أن أعد بأنه إذا حدث انتهاء أزمة كورونا و السماح لهم، فسيكون هناك موكب احتفال مع كأس الدوري في أي وقت من يهتم نحن بحاجة إلى يوم واحد فقط يتمكن فيه الجميع من الحضور وبعدها سنفعل ذلك."

وأضاف المدرب الألماني:"‏العودة آمنة بنسبة 100% لكن لا يمكنني نفي امكانية حدوث اصابات بالعدوى لاعبين فريق ليفربول يذهبون إلى محطات الغاز و للمتاجر مثل الجميع ، لكنهم دائما ما يرتدون كمامات و قفازات لا أفهم لماذا البعض لا يرتدي كمامات وقفازات ، الناس في ألمانيا يرتدون هذه الاشياء و كان هذا عاملا مساعدا للتصدي لهذا الفيروس. و لكن أنا لست خبير في هذه الامور".

واختتم تصريحاته قائلا:" بانتظارنا بعض المباريات الصعبة ، و لن نقدر على الحصول على تشجيع الجماهير. لكن لن يوجد أي فريق سيستفيد من جمهوره. لذا فالكل متساوي ، لذلك أنا لست قلقا".

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