في عيد ميلاد عبد العزيز مخيون.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياته





"الفجر الفني"





يحتفل اليوم الوسط بميلاد الفنان عبد العزيز مخيون الذي شبه بالموسيقار محمد عبد الوهاب من جمهوره.ويعرضبعض المحطات التي خاضها في حياته.1-ولد في 3 يونيو في عام 1943م.2-تخرج من معهد التمثيل والاخراج بقسم الفنون المسرحية.3-قدم العديد من الأفلام منها النمس، حسن اللول، بصمات الوهم، رغبات، بئر الخيانة، الكنز، سري للغاية، الفرح، فارس المدينة، أسوار عالية.4-شارك في عدة مسلسلات منها خطوط حمراء، سقوط الخلافة، نقل مخ، خيانة، الجماعة، الوتر المشدود، ثمن الخوف، البشاير، آخر الخط، ليالي الحلمية، البرنس.5-لديه خمسة أبناء هم مريم، عصماء، علياء، علي الدين، صلاح الدين.6-جسد شخصيات عديدة للموسيقار محمد عبد الوهاب في مسلسلات "أم كلثوم، إسماعيل ياسين، سعاد حسني، مما جعل الجمهور يشبهونه به.7-حاولت زوجته قتله مما جعله أن يقاضيها بالسجن لمدة عشر سنوات برفقة عشيقها.