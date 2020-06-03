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في عيد ميلاد عبد العزيز مخيون.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياته
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:37 ص
روان هيثم
يحتفل اليوم الوسط بميلاد الفنان عبد العزيز مخيون الذي شبه بالموسيقار محمد عبد الوهاب من جمهوره.
ويعرض "الفجر الفني" بعض المحطات التي خاضها في حياته.
1-ولد في 3 يونيو في عام 1943م.
2-تخرج من معهد التمثيل والاخراج بقسم الفنون المسرحية.
3-قدم العديد من الأفلام منها النمس، حسن اللول، بصمات الوهم، رغبات، بئر الخيانة، الكنز، سري للغاية، الفرح، فارس المدينة، أسوار عالية.
4-شارك في عدة مسلسلات منها خطوط حمراء، سقوط الخلافة، نقل مخ، خيانة، الجماعة، الوتر المشدود، ثمن الخوف، البشاير، آخر الخط، ليالي الحلمية، البرنس.
5-لديه خمسة أبناء هم مريم، عصماء، علياء، علي الدين، صلاح الدين.
6-جسد شخصيات عديدة للموسيقار محمد عبد الوهاب في مسلسلات "أم كلثوم، إسماعيل ياسين، سعاد حسني، مما جعل الجمهور يشبهونه به.
7-حاولت زوجته قتله مما جعله أن يقاضيها بالسجن لمدة عشر سنوات برفقة عشيقها.