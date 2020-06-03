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نجم الأهلي يطالب ببقاء رمضان صبحي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:12 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال


يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رمضان صبحي، زميله بالفريق، لاعب جيد للغاية بلا شك، رغم صغر سنه، وإن استمراره في صفوف الأهلي بالموسم الجديد أمر ضروري للفريق.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "لا يوجد فريق يتمنى فقد خدمات رمضان صبحي في أي وقت من الأوقات فهو بكل تأكيد مفيد للأحمر، وأتمنى استمراره في الموسم الجديد"

وعن مستوى رمضان صبحي في كأس أمم إفريقيا - تحت 23 عامًا - أوضح أجايي: "لم أتفاجئ من تألق رمضان في البطولة، فهو لاعب بيشتغل على نفسه كتير، فبعد أن تنتهي التدريبات الجماعية، تراه يتدرب منفردًا في صالة الجيم.

وأتم: رمضان لاعب قوي جدًا، ولا أتفاجئ من مستواه فأعرف إمكانياته الفنية جيدًا فهو لاعب معي بالفريق، وأعتقد أنه يطمح بتحقيق الكثير في مستقبله الكروي، لذلك فهو لاعب ناجح".

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