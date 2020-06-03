طلب غريب من رئيس برشلونة للاعبين فى التدريبات









اجتمع رئيس نادي برشلونة الاسباني جوزيب ماريا بارتوميو مع لاعبي الفريق عقب مران اليوم وطلب منهم تخفيض رواتبهم مرة أخرى بسبب أزمة كورونا الأخيرة.





وذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن بارتوميو طلب من اللاعبين تخفيض آخر للرواتب في اللقاء الأخير مع الفريق الكاتالوني حيث أوضح الرئيس للاعبين أن الوضع الاقتصادي للنادي قد تأثر كثيرا، بسبب ازمة فيروس كورونا، وطلب منهم تعاونا جديدا، بحيث يقبلون تخفيضا جديدا للرواتب.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن المدرب الاسباني كيكي سيتين أمامه اسبوعين من التدريب الجماعي من اجل ايصال مفاهيمه للاعبين قبل زيارة مايوركا المقبلة وان فريق البارسا بحاجة للتحسين، فقد صرح معظم اللاعبون انه في البداية كانت هناك صعوبات في تغيير العمل من فالفيردي إلى سيتين رغم ان الفكرة هي نفسها، الاستحواذ والخروج بالكرة.



