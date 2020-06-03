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كيف سيكون تشكيل برشلونة بعد اقتراب التعاقد مع لاوتارو مارتينيز ؟

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:50 ص
لاوتارو وميسي
لاوتارو وميسي
أحمد عصام



اقترب مسئولو فريق برشلونة من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم. 

ويعد لاوتارو مارتينيز هو هدف البارسا في الصيف المقبل، حيث يرى كيكي سيتين مدرب النادي بأن الفريق يحتاج لضم مهاجم جديد بعد كثرة إصابات الأوروجوياني لويس سواريز. 

وسيكون على كيكي سيتين التحكم في الكثرة الهجومية داخل نادي برشلونة بعد التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، حيث سيكون المدرب الإسباني في ورطة كبيرة أو تغير خطته في الموسم المقبل، حيث يتواجد سواريز وجريزمان وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي وعودة فيليب كوتينهو أيضا. 

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق برشلونة الإسباني في الموسم المقبل كالتالي :- 

حراسة المرمى : تيرشتيجن. 

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا. 

خط الوسط : فرانكي دي يونج - بوسكيتس - آرثر ميلو. 

وسوف يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي بالطبع في هجوم الفريق الكتالوني بالإضافة إلى لويس سواريز مهاجم الفريق، وسوف يفاضل كيكي سيتين بين انطوان جريزمان ولاوتارو مارتينيز أو سيكون هناك حل اخر وهو تغير خطته إلى 4-2-2-2، حيث يتواجد سواريز ولاتاورو كثنائي هجوم، ويأتي من خلفهما جريزمان وميسي على حساب لاعب من خط الوسط الدفاعي.

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