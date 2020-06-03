كيف سيكون تشكيل برشلونة بعد اقتراب التعاقد مع لاوتارو مارتينيز ؟













اقترب مسئولو فريق برشلونة من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.





ويعد لاوتارو مارتينيز هو هدف البارسا في الصيف المقبل، حيث يرى كيكي سيتين مدرب النادي بأن الفريق يحتاج لضم مهاجم جديد بعد كثرة إصابات الأوروجوياني لويس سواريز.





وسيكون على كيكي سيتين التحكم في الكثرة الهجومية داخل نادي برشلونة بعد التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، حيث سيكون المدرب الإسباني في ورطة كبيرة أو تغير خطته في الموسم المقبل، حيث يتواجد سواريز وجريزمان وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي وعودة فيليب كوتينهو أيضا.





ويأتي التشكيل المتوقع لفريق برشلونة الإسباني في الموسم المقبل كالتالي :-





حراسة المرمى : تيرشتيجن.





خط الدفاع : سيرجو روبرتو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا.





خط الوسط : فرانكي دي يونج - بوسكيتس - آرثر ميلو.



