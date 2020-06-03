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التصويت مستمر حتى 17 يونيو.. معتز هشام يحصد نسبة مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:14 ص
معتز هشام
معتز هشام
روان هيثم


حصل الفنان الشاب معتز هشام على نسبة عالية من الأصوات في استفتاء الفجر الفني كأفضل ممثل صاعد اليوم الاربعاء الموافق 3 يونيو.

وبلغ عدد الأصوات لمعتز هشام نحو 22103 صوت بنسبة 11.89 % وعلى أن يتم ظهور النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.

وشارك معتز هشام في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "الاختيار"، بتجسيد شخصية هشام عشماوي وهو صغيرًا.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، خالد كمال، أحمد رزق، وأخرون.

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