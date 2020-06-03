نجم الأهلي يكشف عن رسالة شيكابالا بعد مباراة السوبر









قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه دائمًا ما يتحدث مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي ومحمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، دائمًا على إنستجرام".





وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "عندما أقدم مباريات جيدة، يراسلني شيكابالا برسالة مباركة كما أنا أفعل ذلك أيضًا، وأمتلك علاقات طيبة مع أكثر من لاعب أخر خارج الأهلي".



