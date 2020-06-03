نجم مانشستر سيتي يقترب من الرحيل رغم ارتباطه بعقد طويل

كشفت تقارير صحفية اليوم، عن اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت، بأن البريطاني رحيم سترلينج مهاجم الفريق، قد يغادر الفريق، على الرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2023.





وأكدت صحيفة " The Independent البريطانية"، أن مانشستر يونايتد حريص جداً على ضخ دماء جديدة لخطف هجوم الفريق.





وأضافت: "مانشستر يونايتد سيتابعون عن كثب مستقبل سترلينج، حيث هناك شكوك حول إستمرار بسبب العقوبة الموقعة على النادي".





وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " قد أعلن في وقت سابق حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين، بسبب خرقه لقوانين اللعب المالي النظيف.



