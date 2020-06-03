الزمالك يرفض التعاقد مع حسام عاشور

انتهت علاقة حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والقلعة الحمراء بشكل نهائي.





جاء ذلك بعدما خرج الأهلي ببيان رسمي أكد فيه تقديم الشكر لحسام عاشور دون الإمتيازات التي عرضتها إدارة النادي سابقا، على خلفية خروج اللاعب عن النص حسب ما ترى الإدارة.





وفي هذا الصدد وبعد ارتباط إسم اللاعب بنادي الزمالك، كرر الأبيض رفضه لفكرة التعاقد مع حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي.





جاء الرفض بعد الرجوع إلى الفرنسى باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي شدد على أن اللاعب قد تراجع مستواه الفني خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى تقدمه في السن.



