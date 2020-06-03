وكيل أعماله يكشف وجهة جورديولا المقبلة









كشف بيري جورديولا وكيل أعمال وشقيق المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن وجهة موكله المحتملة القادمة بعد أن يغادر تدريب النادي الإنجليزي.





وقال بيري في تصريحات صحفية اليوم:" جورديولا يحلم بتدريب أحد المنتخبات في يوم من الأيام يحلم بتدريب أحد المنتخبات في يوم من الأيام، وسنرى كيف ستسير الأمور، الأمر لا يتعلق بالحاضر إنما في المستقبل".





يذكر أن بيب جوارديولا استطاع تدريب نادي برشلونة الاسباني ونادي بايرن ميونيخ الألماني بالإضافة إلي تدريب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي الذي مستمر معه في الوقت الحالي واستطاع أن يحقق بطولة الدورى الانجليزى الممتاز لمدة موسمين علي التوالي.



