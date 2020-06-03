التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراته الأولى بعد استئناف الليجا

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كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة في مباراته ضد فريق ريال مايوركا المقبلة بالدوري الإسباني.



وسوف يلتقي فريق برشلونة نظيره مايوركا يوم السبت 13 يونيو في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الـ28 من الليجا في أولى مباراة البارسا بعد عودة النشاط الرياضي.



واستقر كيكي سيتين مدرب البارسا على الدفع بجميع قوته خلال مباراة ريال مايوركا، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-



حراسة المرمى : تيرشتيجن.



خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - أومتيتي - جوردي ألبا.



خط الوسط : بوسكيتس - دي يونج - آرثر.



خط الهجوم : ليونيل ميسي - جريزمان - لويس سواريز.



ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.