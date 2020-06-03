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5 إصابات كورونا في برشلونة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:52 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الصو
كشفت تقارير صحفية، عن إصابة 5 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بفيروس كورونا المستجد، خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة الوباء المنتشر.

وقالت إذاعة "أر أ سي 1 الإسبانية" أن هناك 7 إصابات في نادي برشلونة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء الاختبارات التي خضع لها الفريق تحضيرا لعودة التدريبات الجماعية من جديد.

كما أكدت أن الفحوصات التي أجراها نادي برشلونة على اللاعبين أظهرت إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا المستجد وبالإضافة إلى اثنين من الطاقم التدريب للفريق، ولكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالوباء المنتشر.
 
ولم تكشف الصحف الإسبانية عن أسماء اللاعبين الذين تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في نتائج الاختبارات التي أجريت على للاعبين في برشلونة.

وقرر نادي برشلونة الإسباني ورابطة الدوري عدم إذاعة الخبر ونشر أسماء اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك حسب ما أكدته الإذاعة الكتالونية.

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