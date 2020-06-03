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هل يتعاقد ريال مدريد مع رحيم سترلينج ؟.. مانشستر سيتي يرد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:46 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يرغب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج جناح فريق مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "مترو"، إن فريق مانشستر سيتي يستبعد فكرة رحيل رحيم سترلينج هذا الصيف، وذلك بسبب السعر الذي يضعه النادي من اجل التخلي عنه.

وترى إدارة مانشستر سيتي بأن رحيم سترلينج من اللاعبين الابرز في العالم وأصحاب الصف الأول، حيث يضع الفريق الإنجليزي 200 مليون يورو كسعر للاعب.

وأوضحت التقارير أن هذا السعر سيكون باهظا على أي نادي دفعه خلال الفترة القادمة.




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