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نجم الأهلي يدافع عن مروان محسن ويطالب الجماهير مساندته

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:41 ص
مروان محسن
مروان محسن
محمد جمال


طلب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جونيور أجايي جماهير القلعة الحمراء بمساندة مروان محسن خلال الفترة القادمة. 

وقال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مروان محسن مهاجم جيدًا للغاية، وإن الدليل عن ذلك مشاركته أساسيًا في صفوف النادي الأهلي نظرًا لتأدية الواجبات والتعليمات الفنية المطلوبة منه.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "كل مهاجم وكل لاعب يرغب في تسجيل الأهداف، ولكن مروان محسن حظه سيء للغاية وأتمنى له مزيد من التوفيق، كما أن حظه سيء لتعرضه إلى الإصابة في فترة صعبة، ولكنه من أفضل المهاجمين في الدوري المصري".

وتابع: "مروان لاعب، هو صديقي وأعرفه جيدًا، وأرافقه في نفس الغرفة بمعسكرات الأهلي، وجميع المدربين دائمًا على قناعة بقدراته الفنية".

وأتم: "لا أعتقد أن الضغوطات التي تمثله عليه الجماهير في مصلحته أو في مصلحة النادي، أتمنى دعم الجماهير له، فهو لاعب كبير ويمتلك خبرات كثيرة".

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