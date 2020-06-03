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بعد إصابتهم بـ"كورونا".. إنجي علاء توجه رساله لعائلة أحمد فتحي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:48 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

حرصت المؤلفة انجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، بالدعاء لـ أسرة الكابتن أحمد فتحي عقب بعد انتشار خبر اصابتهم بفيروس كورونا.

وقامت "علاء" بنشر صورة لهم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلقت عليه قائلةً لزوجة أحمد فتحي:" ربنا يشفيكي ويعافيكي يا نورا انتي والبنات وتقوموا أحسن من الأول، الف سلامة عليكم وربنا يحفظك انتي واحمد والبنات ويبعد عنكم كل سوء، قلبي معاكم، دعواتكم لزوجة وبنات النجم أحمد فتحي بالشفاء العاجل".

في سياق متصل أعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت زوجة نجم الأهلي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مطالبة المتابعين بالدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها، حيث كتبت قائلة: "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي"

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الكلمات المفتاحية

زوجة يوسف الشريف انجي علاء أخبار الفن اليوم أحمد فتحي

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