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فيفي عبده تنعي وفاة الفنان على عبدالرحيم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:23 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعربت الفنانة فيفي عبده، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان على عبدالرحيم، وذالك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشر صورة له وعلقت عليها قائلة:"إنا لله وان إليه راجعون الفنان الخلوق علي عبد الرحيم اللهم اجعل مثواه الجنه".

ورحل الفنان على عبد الرحيم عن دنيانا إثر ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى ‏بحياته، ليكون خامس فرسان شمس الزناتى الراحلين، ويلحق بزميله "جعيدى" ‏الفنان إبرهيم نصر الذى توفى يوم 12 مايو الماضى.‏ وسيتم العزاء غدا بمنزل الأسرة نظرا لقرار الدولة بمنع إقامة ‏العزاء والأفراح ضمن إجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا ‏المستجد.‏

يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتى" للزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح.

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وفاة على عبدالرحيم فيفي عبده علي عبد الرحيم

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