"لايف على إنستجرام".. عبد الله الرويشد يلتقي متابعيه في هذا الموعد





أعلن الفنان الكويتي عبد الله الروشيد، أنه مستعد للقاء جمهوره مساء اليوم الأربعاء، من خلال حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".ويلتقي الفنان الكويتي متابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربي، عبر خاصية الفيديو لايف على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" مباشرة في تمام الساعة الـ 9 مساء.وعلق الرويشد على لقاءه المنتظر مع جماهيره قائلًا: "أنا مو ولهان، أنا بكل وله الدنيا ألتقي فيكم".وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يطل فيها سفير الأغنية الخليجية بلقاء لايف مع جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.ويضطر الرويشد للجوء لهذا الحل المؤقت بلقاء جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي في ظل تفشي جائحة كورونا حول العالم، وما تبعها من إجراءات احترازية وحجر منزلي تحسبًا لارتفاع الأعداد المصابة.ويشار أن عبد الله الرويشد قد طرح في بداية العام الحالي أغنية "سولف عليّ"، من ألحانه وكلمات مطيع العوني وتوزيع جورج قلته.