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ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم تشيلسي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:25 ص
تشيلسي
تشيلسي
محمد جمال


كشفت تقارير صحفية اليوم عن رفض ريال مدريد الإسبانى التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن المرينجي رفض التعاقد مع النجم البرازيلي زيليان لاعب البلوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، والذى من المؤكد رجيله عن الفريق خلال الميركاتو القادم.

وأكدت الصحيفة ان وكلاء اللاعب عرضوا ويليان على ريال مدريد والذى رفض التعاقد مع البرازيلي بسبب ريال مدريد ليس على استعداد لمنح ويليان عقد لمدة 3 سنوات كما طلب، أيضًا رفض الميرنجي أن يمنحه راتبا أكثر من 5 ملايين يورو سنويًا".

ويذكر أن كل من توتنهام هوتسيبير وأرسنال يترقبان موقف النجم البرازيلي مع تشيلسي لرغبتهم فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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