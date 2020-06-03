ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم تشيلسي









كشفت تقارير صحفية اليوم عن رفض ريال مدريد الإسبانى التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن المرينجي رفض التعاقد مع النجم البرازيلي زيليان لاعب البلوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، والذى من المؤكد رجيله عن الفريق خلال الميركاتو القادم.





وأكدت الصحيفة ان وكلاء اللاعب عرضوا ويليان على ريال مدريد والذى رفض التعاقد مع البرازيلي بسبب ريال مدريد ليس على استعداد لمنح ويليان عقد لمدة 3 سنوات كما طلب، أيضًا رفض الميرنجي أن يمنحه راتبا أكثر من 5 ملايين يورو سنويًا".



