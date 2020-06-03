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التصويت مستمر حتى 17 يونيو.. محمود إمام يحصد نسبة مرتفعة في استفتاء الفجر الفني - 3 يونيو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:23 ص
محمود إمام
محمود إمام
روان هيثم
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

حصد الفنان محمود إمام على نسبة عالية من الأصوات في قائمة أفضل ممثل دور مساعد، حيث بلغ عددهم 11711 صوت، بنسبة 6.3% في استفتاء الفجر الفني اليوم الاربعاء الموافق 3 يونيو.

وخاض الفنان محمود إمام هذا السباق الرمضاني بمشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، ومع الفنان يوسف الشريف بتجسيد شخصية أحد قوات أمن شركة إنيرجي كو فط مسلسل "النهاية".

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