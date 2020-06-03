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شقيق ياسمين عبد العزيز يتوجه بشكوى للنقابة ضد إدوارد وريم البارودي وريهام سعيد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

هاجم الفنان وائل شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز مجموعة من الفنانين وذلك بعد انتشار خبر زواج شقيقته، ومطالبتهم إياه يالخروج معهم على الهواء والحديث عن الأزمة وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعبر عن استيائهم الشديد بعد تعرضه للهجوم من هؤلاء الفنانين بعد رفضه الظهور معهم قائلًا: "بعد مكالمه دارت بيني وبين السيد المحترم الدكتور أشرف زكي، قررت بمسح الفيديو والتقدم بشكوي للنقابة ضد كلا من إدوارد، ريهام سعيد، عمرو عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودي".

وتابع حديثه قائلاٌ:" مع الاحتفاظ بكافه حقوقي القانونيه برفع دعوي ضد كل من إدوارد - ريم البارودي - ريهام سعيد - عمرو عبد العزيز وأخيرًا قناه أوربت برنامج (القاهره اليوم)".

في سياق متصل نشر وائل عبدالعزيز، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" ووجه رساله لـ شقيقته قائلاُ:" فى البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهررمضان، وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدا، والآن أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكى العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي".

وأضاف "عبد العزيز": "في النهاية إنتى حرة واخترتى اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه. ودى حياتك الخاصة وليكى مطلق الحرية في اختيارها".

ويعيش كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضى حالة رومانسية رائعة، انعكست من خلال منشوراتهما على السوشيال ميديا منذ إعلان الارتباط حتى الآن، التي تحولت إلى ساحة شاهدة على الحب، ولا سيما أنهما يشهدان نجاحًا كبيرًا لأعمالهما في الموسم الرمضانى المنقضى.


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ياسمين عبدالعزيز وائل عبدالعزيز اشرف زكي

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