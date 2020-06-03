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نجم إنتر ميلان يقترب بشدة من برشلونة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:36 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اتفاق تم بين برشلونة والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي على تفاصيل العقد الذي سيربط النجم الأرجنتيني بالنادي الكتالوني وذلك عقب انضمامه إلى الكامب نو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة 5 مواسم براتب يبلغ 12 مليون يورو سنويًا.
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يسعى للفوز بخدمات مارتينيز في الصيف المقبل بأي ثمن وذلك نظرًا لحاجة الفريق النجم الأرجنتيني في هذا المركز في ظل كبر سن لويس سواريز وكثرة إصابات عثمان ديمبيلي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البارسا أحدث تقدمًا في المفاوضات مع مارتينيز،حيث عقد مسئولو النادي الكتالوني اتفاقًا مع النجم الأرجنتيني على العقد الذي سيربطه بالنادي وأنه تم الاتفاق على عقد يمتد لخمس سنوات مقابل حصول النجم الأرجنتيني على راتب يبلغ 12 مليون يورو سنويًا.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارتينيز لا يمانع ارتداء قميص برشلونة ولكنه ينتظر فقط ما ستنتج عنه المفاوضات بين برشلونة وناديه إنتر ميلان وذلك في ظل رفض إدارة النيراتزوري بيع النجم الشاب بأقل من قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ 111 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يحاول العبور في أكثر من طريق لإقناع مسئولي النادي الإيطالي بتقليل المبلغ المطلوب مقابل الاستغناء عن مارتينيز، حيث سبق وأن كشفت تقارير صحفية عن عرض النادي الكتالوني لخدمات أكثر من نجم على رأسهم آرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش على إدارة إنتر ميلان لتخفيف العبء المالي من إتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مارتينيز سجل 16 هدفًا وصنع أربع تمريرات حاسمة مع إنتر ميلان في مختلف البطولات في الموسم الحالي قبل توقفه.

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