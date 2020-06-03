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رجاء الجداوي تريند "تويتر" بعد أنباء فقدانها الوعي نتيجة مضاعفات "كورونا"

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر اسم الفنانة رجاء الجداوي، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وذالك بعد انتشار خبر فقدانها الوعي أثناء وجودها في العناية المركزة.

وكانت أنباء أثيرت عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي، الوعي داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، التي تتلقى فيها العلاج بعد إصابتها بفيروس "كورونا".

وفقدت الفنانة الوعي عقب تدهور حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة، فجر أمس.

وصرح الدكتور سعيد السقعان مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، منذ ساعات قليلة بأن حالة رجاء الجداوى حرجة بعد حدوث مضاعفات صحية لها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر"، المضاعفات متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يتطلب وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلى وهى المرحلة التي تسبق الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن هناك فريقًا طبيًا متخصصًا في الرعاية واستشاريين من القلب يناظرون الحالة، فضلا عن وجود لجنة علمية تمر على جميع مستشفيات العزل تفقدت جميع الحالات في المستشفى ومنها الفنانة رجاء الجداوي.


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حالة رجاء الجداوي تريند تويتر الفجر الصحىة

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