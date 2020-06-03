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قرارات صارمة من أشرف زكي.. ويحذر الشطب من نقابة الممثلين في هذه الحالة
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:38 ص
مصطفى فكيه
حذر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، من شطب أى فنان يسئ لزملائه، سيتم شطبه من عضوية النقابة، فورا ودون تحقيق.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الإساء سواء كانت من خلال وسائل التواصل الإجتماعى، أو عبر أى منبر من المنابر الإعلامية، سيخضع صاحبها للتحقيق.
وأكد إنه لطالما النقابة تدافع بقوة عن أعضائها، وتدعم مواقفهم، فإن على الفنانين، ألا ينساقوا وراء اثارة الفتن، ومهاجمة زملائهم.
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