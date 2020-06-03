ابنة المنتج محمد العدل تكشف نتيجة مسحة "كورونا" بعد اشتباه إصابتها بالفيروس





كشفت الاستايلست ريم العدل ابنة المنتج محمد العدل عن نتيجة التحليل التي أجرته مؤخرًا وذلك بعد ظهور أعراض عليها تتشابه مع أعراض فيروس كورونا.وحرصت ريم على أن تطمئن قلوب متابعيها ونشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "الحمد لله نتيجة المسحة سلبي الحمد لله.. شكرًا لكل الناس اللي سألت واتطمنت عليا.. ربنا يحفظنا كلنا يارب ويزيح الوباء عنا يا رب".يذكر أن ريم العدل تشارك خلال الفترة الحالية كاستايلست في الفيلم العالمي “المسيح والآخرون” وهو من إخراج هشام عبد الخالق وتأليف السيناريست الراحل فايز غالي وتصوير الياباني تيتسو ناجاتا، وبطولة بشرى ومراد مكرم وإنجي وجدان ومروة كشك من مصر، الفلسطينية هيام عباس، وكوكبة من النجوم.