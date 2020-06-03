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عاجل.. إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:59 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد الصو
أعلنت نورا إسماعيل، زوجة اللاعب أحمد فتحي إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت زوجة نجم الأهلي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مطالبة المتابعين بالدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها، حيث كتبت قائلة: "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي". 

وكان أحمد فتحي أعلن رحيله عن النادي الأهلي بشكل رسمي، والتوقيع لصفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم المقبل مكتفيًا بما قدمه للمارد الأحمر بالسنوات الماضية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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