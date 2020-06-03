ممثل شهير شهير يتبرع بـ 110 ألف كمامة طبية للمستشفيات





وزع الممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي وزوجته كاميلا الفيز، كمامات طبية على المستشفيات مجانًا في ولاية تكساس.وتبرع ماكهوني وزوجته بـ 110 ألف كمامة طبية للمستشفيات في مسقط رأسه بولاية تكساس، في خطوة لافتة ومميزة منه، ومساهمة منه في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي لم يقف أحد على علاج له حتى الآن.وتناولت الصحف العالمية هذا الخبر وأثنت عليه، لما بادر به الممثل الأمريكي للوقوف أمام هذه الأزمة التي اجتاحت العالم مؤخرًا.وفي سياق آخر عاد ماكونهي للتدريس في جامعة تكساس الأمريكية، حيث أعلنت الجامعة التي تخرج منها تعينه أستاذًا لتدريس "سيناريو الأفلام" في قسم الإذاعة والتلفزيون والسينما.ويشار أن ماثيو ماكونهي رشح للعديد من الجوائز الكبرى عن مختلف أعماله السينمائية والتليفزيونية، ولكنه حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 2013 عن دوره في فيلم "نادي دالاس للمشترين"، واستلم جائزته في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 86.