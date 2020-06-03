بالأرقام ماذا قدم تير شتيجن مع برشلونة؟













أكد الحارس الدولي الألماني "مارك أندري تير شتيجن" على رغبته في البقاء داخل صفوف برشلونة خلال الموسم المقبل، على الرغم مع عدم تمديد تعاقده مع النادي الكتالوني حتى الآن.









ويمتد عقد الحارس صاحب الـ28 عاماً مع برشلونة حتى صيف عام 2022، ويسعى برشلونة لتمديد عقد اللاعب، في ظل اعتباره ضمن اللاعبين الغير قابلين للمساس في برشلونة.









وكشف شتيجن في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه يشعر بالساعدة رفقة أسرته في برشلونة.









وأضاف شتيجن، أن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا هو ما عطل مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة حتى الآن، نافياً احتمالية خروجه من النادي خلال الصيف المقبل.













أرقام تير شتيجن مع برشلونة

















خاض شتيجن مع برشلونة هذا الموسم 34 مباراة بجميع المسابقات، تلقى خلالها 34 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة.









وفي بطولة الدوري الإسباني، خاض اللاعب 26 مباراة، تلقت خلالها شباكه 29 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مناسبات.









وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب شتيجن 6 مباريات، اهتزت شباكه خلالها بـ4 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في مبارتين.









وفي بطولة كأس ملك إسبانيا، لعب شتيجن مبارتين، سكنت شباكه خلالها هدفاً وحيداً، وحافظ على نظافة شباكه خلال مباراة واحدة.













ومنذ انضمامه عام 2014 من نادي مونشنجلادباخ الألماني، لعب شتيجن مع برشلونة 224 مباراة، تلقت خلالها شباكه 206 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 94 مناسبة.



