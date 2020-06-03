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عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، التى نتج عنها فقدانها الوعي.

وأكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، لـ"الفجر الفني" أن خبر وفاة رجاء الجداوي ماهو إلا كذب ولا يمث الحقيقة بشيء، مطالباً الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وخاضت رجاء الجداوي، السباق الرمضاني بمسلسل "لعبة النسيان"، من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.

نبذة عن رجاء الجداوي
هي عارضة أزياء وممثلة مصرية، تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم بعد الفنانة ميمي جمال، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 60 عامًا.

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