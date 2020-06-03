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طقس الأربعاء.. خبر سار بشأن الموجة الحارة.. ونصائح مهمة من الأرصاد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

نصائح في الموجة الحارة
وفي سياق منفصل، قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة كانت لمدة يوم واحد فقط، أمس الاثنين، لافتة إلى أن درجات الحرارة انخفضت اليوم بمعدل 4 درجات عن الأمس.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه كان من المفترض أن يكون يوم الأربعاء هو ذروة الموجة الحارة، وكانت ستصل درجة الحرارة إلى 40 درجة، ولكن من المتوقع أن تسجل 32 درجة.

وتابعت: "الموجة الحارة انتهت تمامًا قبل ما تبدأ بسبب تغيير النظام الجوي والخرائط الجوية"، مستكملة: "ليس هناك أي مشاكل في حالة الطقس حتى الآن"، لافتة إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة يوم الخميس المقبل، وهذا معدل طبيعي في هذا الوقت من العام.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ـننا لم نمر بموجات شديدة الحرارة إلا مرة واحدة، لافتة إلى أن درجات الحرارة أقل من المعدلات حتى الآن.

وأضافت "شاكر"، أن درجات الحرارة سترتفع قليلًا بداية من فصل الصيف، كما ستزيد نسب الرطوبة التي ستؤدي إلى الشعور بالحرارة؛ بسبب تأثير منخفض السودان خلال شهري يوليو وأغسطس.

ونوهت بأن كل التوصيات تؤكد أن التكييفات في هذه الفترات تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا، مناشدة المواطنين بالابتعاد عن التكييفات واستبدالها بالمراوح هذا العام، وتخفيف الملابس، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتناول السوائل.
بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة 3220
شبين الكوم3119
طنطا2919
دمنهور2718
الإسكندرية2720
بلطيم2619
مطروح2518
السلوم2619
سيوة3117
بورسعيد 2620
دمياط 2619
الزقازيق3019
الإسماعيلية3219
السويس3120
العريش2818
رفح2719
رأس سدر3118
نخل3315
نويبع3224
طابا3021
كاترين2713
الطور3022
شرم الشيخ3524
الغردقة3525
مرسى علم3424
الفيوم3319
المنيا3420
أسيوط3521
سوهاج3522
قنا3823
الأقصر3924
أسوان4025
أبوسمبل4023
الوادي الجديد4025
شلاتين3625
أبورماد3126
حلايب3126
رأس حدربة3126




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