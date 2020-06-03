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رضوى الشربيني تطلب الدعاء للفنانة رجاء الجداوي بعد فقدها الوعي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
طلبت الاعلامية دينا الشربيني، من متابعيها الدعاء للفنانة رجاء الجداوي، وذالك بعد انتشار اخبار بفقدها الوعي وتدهور حالتها الصحية بعد وضعها في العناية المركزة.

ونشرت "الشربيني" صورة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر، وعلقت عليها قائلة:" ادعوا لها".

وكانت أنباء أثيرت عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي، الوعي داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، التي تتلقى فيها العلاج بعد إصابتها بفيروس "كورونا".

وفقدت الفنانة الوعي عقب تدهور حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة، فجر أمس.

وصرح الدكتور سعيد السقعان مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، منذ ساعات قليلة بأن حالة رجاء الجداوى حرجة بعد حدوث مضاعفات صحية لها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر"، المضاعفات متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يتطلب وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلى وهى المرحلة التي تسبق الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن هناك فريقًا طبيًا متخصصًا في الرعاية واستشاريين من القلب يناظرون الحالة، فضلا عن وجود لجنة علمية تمر على جميع مستشفيات العزل تفقدت جميع الحالات في المستشفى ومنها الفنانة رجاء الجداوي.

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