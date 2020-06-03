خاص.. نقيب الممثلين يكشف لـ"الفجر الفني" آخر تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية بعد فقدانها الوعي





وأشار نقيب الممثلين، إلى أنه يتابع حالتها عن كثب للإطمئنان عليه أولًا بأول.



وكانت الجداوي قد فقدت الوعي عقب تدهور حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة، فجر أمس.



وصرح الدكتور سعيد السقعان مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، منذ ساعات قليلة بأن حالة رجاء الجداوى حرجة بعد حدوث مضاعفات صحية لها.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر"، المضاعفات متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يتطلب وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلى وهى المرحلة التي تسبق الجهاز التنفسي.



وأشار إلى أن هناك فريقًا طبيًا متخصصًا في الرعاية واستشاريين من القلب يناظرون الحالة، فضلا عن وجود لجنة علمية تمر على جميع مستشفيات العزل تفقدت جميع الحالات في المستشفى ومنها الفنانة رجاء الجداوي.

ترددت أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي، الوعي وذلك داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، التي تتلقى فيها العلاج بعد إصابتها بفيروس "كورونا".وكشف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" عن آخر تطورات حالتها الصحية مؤكدًا أن "حالتها مستقرة".