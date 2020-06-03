صلاح عبد الله ينعي وفاة الفنان على عبد الرحيم

أعرب الفنان صلاح عبدالله عن حزنه الشديد بوفاة الفنان على عبد الرحيم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام.









حيث قام "عبدالله" بنشر صورة له وعلق عليها قائلًا:" تصبح في جنة الرحمن ياعلي، قادر كريم يجعل طول معاناتك في ميزان حسناتك أرجوكم أرجوكم الفاتحه والدعاء".ورحل الفنان على عبد الرحيم عن دنيانا إثر ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى ‏بحياته، ليكون خامس فرسان شمس الزناتى الراحلين، ويلحق بزميله "جعيدى" ‏الفنان إبرهيم نصر الذى توفى يوم 12 مايو الماضى.‏ وسيتم العزاء غدا بمنزل الأسرة نظرا لقرار الدولة بمنع إقامة ‏العزاء والأفراح ضمن إجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا ‏المستجد.‏يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتى" للزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح.