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محمد رمضان الأول ويليه يوسف الشريف والمركز الثالث من نصيب أحمد زاهر في استفتاء الفجر اليوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:51 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر الفنان محمد رمضان استفتاء "الفجر الفني" ضمن أفضل ممثل في رمضان 2020، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو.

وجاء الفنان محمد رمضان في المركز الأول، حيث حصد على 110318صوت، فيما جاء في المركز الثاني الفنان يوسف الشريف ب 108738صوت، واحتل المركز الثالث الفنان أحمد زاهر ب 86627 صوت.

يذكر أن محمد رمضان خاض السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولته، وشاركه كلا من نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.




ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

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