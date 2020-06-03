Advertisements

مناشدة عاجلة من "الأرصاد" للمواطنين: لا تفعلوا هذا (فيديو)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:13 ص
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة كانت لمدة يوم واحد فقط، أمس الإثنين، لافتة إلى أن درجات الحرارة انخفضت اليوم بمعدل 4 درجات عن الأمس.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه كن من المفترض أن يكون اليوم الأربعاء هو ذروة الموجة الحارة، وكانت ستصل درجة الحرارة إلى 40 درجة، ولكن من المتوقع أن تسجل 32 درجة.

وتابعت: "الموجة الحارة انتهت تمامًا قبل ما تبدأ بسبب تغيير النظام الجوي والخرائط الجوية"، مستكملة: "ليس هناك أي مشاكل في حالة الطقس حتى الآن"، لافتة إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة يوم الخميس المقبل، وهذا معدل طبيعي في هذا الوقت من العام.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أننا لم نمر بموجات شديدة الحرارة إلا مرة واحدة، لافتة إلى أن درجات الحرارة أقل من المعدلات حتى الآن.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة سترتفع قليلًا بداية من فصل الصيف، كما ستزيد نسب الرطوبة التي ستؤدي إلى الشعور بالحرارة؛ بسبب تأثير منخفض السودان خلال شهري يوليو وأغسطس.

ونوهت بأن كل التوصيات تؤكد أن التكييفات في هذه الفترات تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا، مناشدة المواطنين بالابتعاد عن التكييفات واستبدالها بالمراوح هذا العام، وتخفيف الملابس، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتناول السوائل.

وكانت نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

طقس الأربعاء نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بيان الارصاد بوابة الفجر الفجر التكييفات الارصاد

أخبار تهمك

وليد أزارو يصدم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 9 ساعات

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مستقبل كينو

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"شبورة وحرارة".. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

حار على القاهرة والوجه البحري.. "الأرصاد" تكشف عن طقس اليوم

الأرصاد تكشف تأثير كورونا على حالة الطقس (فيديو)

شديد الحرارة في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأرصاد: الموجة الحارة انتهت قبل ما تبدأ.. وهذا ما سيحدث (فيديو)

"أمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف عن طقس الأربعاء

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:46 م

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

02:30 ص

شاهد.. تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير

07:29 ص

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين