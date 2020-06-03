مرتضي منصور: قرارات مجلس الأهلي كلها فشنك









رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص اللجوء إلى القضاء بشأن الحقوق الملكية للقب نادي القرن





وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك :" كان يجب علينا عدم الحديث عن ازمة الأهلي ولكنهم هم من ذكروا نادي الزمالك.. لم نكن طرفا في الأزمة والاهلي هو من اقحمنا بها" .





وأضاف : "أقول للاهلي قراراتك فشنك والجماهير زهقت منكم، لا توجد أي ملكية فكرية في شعار نادي القرن، والدليل شيكابالا الأباتشي الزمالك مدرسة الفن والهندسة وغيرها من الشعارات الشرفية".



