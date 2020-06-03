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بيان مهم.. طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

طقس الأربعاء نهارًا

شبورة خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.

طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وفي سياق منفصل، قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة كانت لمدة يوم واحد فقط، الإثنين، لافتة إلى أن درجات الحرارة انخفضت الثلاثاء بمعدل 4 درجات عن الإثنين.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه كن من المفترض أن يكون يوم الأربعاء هو ذروة الموجة الحارة، وكانت ستصل درجة الحرارة إلى 40 درجة، ولكن من المتوقع أن تسجل 32 درجة.

وتابعت: "الموجة الحارة انتهت تمامًا قبل ما تبدأ بسبب تغيير النظام الجوي والخرائط الجوية"، مستكملة: "ليس هناك أي مشاكل في حالة الطقس حتى الآن"، لافتة إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة يوم الخميس المقبل، وهذا معدل طبيعي في هذا الوقت من العام.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ـننا لم نمر بموجات شديدة الحرارة إلا مرة واحدة، لافتة إلى أن درجات الحرارة أقل من المعدلات حتى الآن.

وأضافت "شاكر"، أن درجات الحرارة سترتفع قليلًا بداية من فصل الصيف، كما ستزيد نسب الرطوبة التي ستؤدي إلى الشعور بالحرارة؛ بسبب تأثير منخفض السودان خلال شهري يوليو وأغسطس.

ونوهت بأن كل التوصيات تؤكد أن التكييفات في هذه الفترات تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا، مناشدة المواطنين بالابتعاد عن التكييفات واستبدالها بالمراوح هذا العام، وتخفيف الملابس، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتناول السوائل.
بيان مهم.. طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
بيان مهم.. طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

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