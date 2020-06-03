محمد رمضان يروج لأغنية "كورونا فيروس" عبر إنستجرام





روج الفنان محمد رمضان، لاغنيته غنية الجديدة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الرسمي "انستجرام"، والتي تتناول توعية المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.وعلق "رمضان" على البرومو الذى ظهر من خلاله مرتديا زيا شبيها بملابس "باتمان"، قائلًا: "طب يلا لينك القناة على البايو اشترك وخليك أول واحد يشوف كليب كورونا فيروس في خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".وتقول كلمات البرومو"أنا البرنس.. أنا جنتل مان.. كمامة بلبس وكلبظ كمان سلامى من بعيد من غير أحضان.. كورونا فيروس أنا كدا في أمان".وشارك محمد رمضان في الموسم الرمضاني الماضي من خلال بطولة مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.