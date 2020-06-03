Advertisements

جونيور أجايي: هذا اللاعب مثلي الأعلي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:35 ص
جونيور أجاي
جونيور أجاي
محمد جمال


تحدث النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفارق بين لاعبي مصر ونيجيريا ومثله الأعلى في الملاعب النيجيرية بالإضافة إلى المباراة التي لن تغيب عن ذاكرته واللاعب النيجيري الذي يتمنى إنضمامه للقلعة الحمراء.

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "هنا اختلاف كبير بين الدوري المصري والنيجيري في الإدارة واللاعبين، والدوري المصري أفضل، ولكن هناك أيضًا لاعبين جيدين في المنتخب النيجيري".

وتابع: "أيضًا هناك اختلاف بين اللاعبين في مصر ونيجيريا، فاللاعبين في نيجيريا لديهم  لياقة بدنية عالية، ولكن يميز اللاعب المصري بفنياته بالإضافة إلى قوته البدنية، لذلك ينبهر المصريين حال مشاهدة لاعبي نيجيريا يتميز من الناحية الفنية".

وعن مثله الأعلى والمباراة الأفضل بالنسبة له، أوضح ماكينة الأهلي النيجيرية: " (أوكوشا) و (كانو)، هم مثلي الأعلى وهم لاعبين عظماء لن يتكرروا، والمباراة الأفضل عندما فاز المنتخب النيجيري على كوت ديفوار بهدفين لهدف وحيد في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2013 والتي حصد لقبها نيجيريا بعد مواجهة بوركينا فاسو في النهائي".

وأتم: "هناك لاعبين جيدين ونتقاهم كثيرًا،  وأتمنى إنضمام أحد أصدقائي الذين لعبوا معي في نادي "شوتنج ستارز" إلى صفوف الأهلي، وهو الآن يلعب في الدوري البلجيكي".

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ ساعة و 6 دقيقة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

منذ ساعة

عاجل - رد ناري من مرتضي منصور على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مجلس الأهلي يصدر 5 قرارات نارية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. ننشر أول أسعار لعلاج مصابي كورونا بالمستشفيات الخاصة

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عمرو محمود ياسين يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

09:46 م

عاجل.. عمرو محمود ياسين يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

12:26 ص

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن قرارات مجلس الأهلي الأخيرة

01:12 ص

عاجل.. أول تعليق من رجاء الجداوي بعد دخولها غرفة العناية المركزة

11:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين