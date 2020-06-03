وزير الإعلام يتحدث عن "تعيينات جديدة" في الوزارة.. تعرف على التفاصيل

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن وزارة الإعلام لم يكن بها أي موظف أو مكان أو سيارة، أو أي شيء حتى 1 أبريل الماضي، معقبًا: "الوزارة مكنش فيها موظف غيري، وربنا كرمنا وبقى عندنا مقر بمكان قريب من مجلس الوزراء".





وتابع "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن معظم موظفي وزارة الإعلام، منتدبون من ماسبيرو، والمجلس الأعلى للإعلام، وستحدث تعيينات جديدة، معقبًا: "مفيش واحد جديد هييجي فوق حاجة الوزارة، أنا مؤمن جدًا بفكر القطاع الخاص".





ولفت إلى أن بناء الوزارة لم يكتمل حتى هذه اللحظة، ونعمل حاليًا على إعداد موقع خاص للوزارة، وسيتم إطلاقه قريبًا.



