"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك مغالاة كبيرة في علاج مصابي كورونا في المستشفيات، لافتًا إلى أن هناك مستشفيات تطلب دفع مقدم 300 ألف لعلاج مصاب كورونا، وبعض المستشفيات حصلت على أكثر من ذلك خلال أسبوع واحد فقط، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين طلب منهم مبالغ خيالية.





وتابع "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المستشفيات الخاصة تبتز المواطنين في إعداد مسحات كورونا، أو تقديم العلاج اللازم، مشددًا على ضرورة الرقابة على الأسعار داخل مستشفيات لقطاع الخاص.



