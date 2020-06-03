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عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:09 ص
بوابة الفجر
حامد محمود

أثيرت أنباء صحفية عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي، الوعي الآن داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، التي تتلقى فيها العلاج بعد إصابتها بفيروس "كورونا".

وفقدت الفنانة الوعي عقب تدهور حالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة، فجر أمس.

وأكد الدكتور سعيد السقعان مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية،  أن حالة رجاء الجداوى حرجة بعد حدوث مضاعفات صحية لها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر"، المضاعفات متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يتطلب وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلى وهى المرحلة التي تسبق الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن هناك فريقًا طبيًا متخصصًا في الرعاية واستشاريين من القلب يناظرون الحالة، فضلا عن وجود لجنة علمية تمر على جميع مستشفيات العزل تفقدت جميع الحالات في المستشفى ومنها الفنانة رجاء الجداوي.

 


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