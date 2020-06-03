عبير صبري الأولى تليها جومانا مراد في استفتاء "الفجر" اليوم

تفوقت الفنانة عبير صبرى على الفنانة جومانا مراد في استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 3 يونيو.وجاءت عبير صبرى في المركز الأول، حيث حصدت 151435 صوت بنسبة مايعادل 38,57%، ثم يليها في المركز الثانى جومانا مرادولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنايذكر أن عبير صبرى خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.