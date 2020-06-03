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عبير صبري الأولى تليها جومانا مراد في استفتاء "الفجر" اليوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تفوقت الفنانة عبير صبرى على الفنانة جومانا مراد في استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 3 يونيو.

وجاءت عبير صبرى في المركز الأول، حيث حصدت 151435 صوت بنسبة مايعادل 38,57%، ثم يليها في المركز الثانى جومانا مراد


ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يذكر أن عبير صبرى خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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