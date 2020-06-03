شاهد.. تفاصيل قرار وزارة الإسكان بإعفاء البعض من غرامات التأخير

قال المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، تعليقا على قرار وزارة الإسكان بإعفاء أصحاب الوحدات السكنية والأراضي بالمدن الجديدة من غرامات التأخير، قائلًا إنه جاء للتيسير على المواطنين؛ لأن العالم كله يمر بظروف بسبب جائحة كورونا.





وأوضح "خطاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن جائحة كورونا انعسكت على كل الأوضاع الاقتصادية، وأن الدخل الشهري لبعض الأسر تأثر بسبب الجائحة، ولذلك قامت وزارة الإسكان بهذه المبادرة؛ للتيسير عليهم، وتشجيعهم على السداد.





وأشار إلى أنه سيتم العمل بالقرار بداية من يوم الخميس 4 يونيو 2020، وأنه تم توزيع لقرار على جميع الجهات التي تحصل الأقساط، لافتًا إلى أن الإعفاء من الغرامات يكون بنسب السداد، معلقًا: "إذا تم سداد المبلغ بالكامل سيكون الإعفاء على الغرامة بالكامل".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".